Adecoagro investirá R$ 225 milhões na expansão da planta de biometano em Ivinhema, utilizando tecnologia própria e modular

Com a presença do Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, a Adecoagro apresentou seu projeto de expansão da planta de biometano, focado na transição energética. Este projeto aumentará em cinco vezes a produção atual de biometano de vinhaça e será concluído em 2027, substituindo o equivalente a 10 milhões de litros de diesel por ano na frota

Produzir de forma sustentável e racional, na vanguarda da transição energética, utilizando tecnologia própria e para alcançar resultados econômicos favoráveis, redução de custos e soluções inovadoras para o negócio. Essas foram as premissas que levaram a Adecoagro, uma das principais empresas de alimentos e produção de energia renovável da América do Sul, com três usinas sucroenergéticas localizadas no Brasil com capacidade para processar até 14,2 milhões de toneladas de cana por ano, a investir na expansão de sua planta de biometano a partir da vinhaça, localizada em Ivinhema (MS).

Nesta quinta-feira, dia 11 de julho, em evento que contou com a participação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e outras autoridades, a Adecoagro anunciou um investimento de R$ 225,7 milhões para quintuplicar a produção de biometano a partir da vinhaça na Usina Ivinhema. Até o final de 2027, serão construídos dois novos biodigestores em sequência, que juntos terão capacidade de produzir até 30 mil Nm3 de biometano por dia. Isso permitirá substituir aproximadamente 8 milhões de litros de diesel por ano na frota da empresa, além dos 2 milhões de litros já compensados pelo biodigestor atual, totalizando 10 milhões de litros de diesel que deixarão de ser consumidos.

A construção dessa expansão está programada para iniciar no segundo semestre de 2024, em uma área de 20 mil metros quadrados da usina, criando 80 postos de trabalho entre empregos diretos e indiretos durante a obra. Quando estiver operando, serão gerados outros 40 empregos. As pesquisas da Adecoagro com biogás e biometano tiveram início em 2010 e, em 2018, o primeiro biodigestor entrou em funcionamento, em parceria com a empresa Methanum e com apoio da Finep. Em 2021, a companhia se tornou a primeira usina do Brasil a emitir Certificados de Gás Natural Renovável, conhecidos como GAS-REC.

Cerca de 130 equipamentos, incluindo veículos leves, caminhões, tratores e motobombas, utilizam biometano com as tecnologias mais recentes disponíveis. Apenas 5% da vinhaça da Adecoagro é destinada hoje à produção de biogás, percentual que aumentará para 20% após a conclusão da expansão. A partir de 2028, a frota da empresa movida a biometano deverá mitigar cerca de 38 mil toneladas de CO2 por ano, contribuindo para as metas de redução de emissões do Brasil e melhorando a sustentabilidade da empresa, além de aumentar sua nota no programa Renovabio. Com a substituição parcial do diesel por biometano, a Adecoagro economizará aproximadamente R$ 50 milhões anuais na compra de combustível fóssil, considerando o preço atual do diesel.

“A expansão da nossa planta de biometano traz inúmeros benefícios e comprova a capacidade da Adecoagro de criar, desenvolver e inovar. Este projeto, com tecnologia própria, resultado de extensiva pesquisa e aprendizado para dominar o processo e garantir a estabilidade da produção, é modular, tecnologicamente avançado e economicamente viável e opera 365 dias do ano. O biogás extraído da vinhaça, é integrado à nossa produção de etanol, açúcar e energia, permite diversas aplicações. A prioridade será abastecer nossa frota de maneira crescente.” explica Renato Junqueira Santos Pereira, Vice-Presidente de Açúcar, Etanol e Energia da Adecoagro no Brasil.

“Uma empresa que desenvolve, com ciência e conhecimento, novas tecnologias que quebram barreiras. Muito orgulho chegar ao município e ver os reflexos deste investimento para as pessoas. Nosso objetivo é criar um bom ambiente de negócios no Estado que dê confiança para iniciativa privada”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Riedel ressaltou que este novo investimento da Adecoagro atende a política de sustentabilidade do Estado. “Este empreendimento tem incentivos fiscais do Estado porque acreditamos neste modelo sustentável, onde vamos nos tornar um Estado Carbono Neutro até 2030. Isto vai gerar recursos para investir em quem estiver lá na ponta, para levar bem-estar às pessoas”, concluiu.

Segundo a ABIOGÁS (Associação Brasileira de Biogás), o crescimento do setor no Brasil tem sido constante, mas ainda possui um enorme potencial a ser explorado, o mesmo acontecendo com o biometano, forma purificada e refinada do biogás, equivalente renovável ao gás natural derivado do petróleo. Existem hoje 40 plantas de biometano espalhadas pelo Brasil, número que deve ultrapassar 90 até 2029 tendo como matriz os segmentos sucroenergético, de proteína animal, produção agrícola e de saneamento.

Sobre a Adecoagro

Com sede em Luxemburgo e acionistas em todo o mundo, a Adecoagro (NYSE: AGRO) é um dos principais produtores de alimentos e energia renovável da América do Sul, presente em três países. No Brasil desde 2004, a Companhia atua na produção de açúcar, etanol e cogeração de energia elétrica com três unidades industriais: Usina Monte Alegre (MG) e o cluster formado pelas usinas Angélica e Ivinhema, ambas no Mato Grosso do Sul. Juntas, elas possuem capacidade de moagem de 14,2 milhões de toneladas de cana por safra. Reunindo mais de 7.000 colaboradores e colaboradoras no Brasil (junho de 2024), a Adecoagro caracteriza-se por um modelo de baixo custo de produção, alta flexibilidade e processos inovadores, sendo reconhecida como uma das mais competitivas do segmento sucroenergético mundial. Para mais informações, consulte nosso site www.adecoagro.com/pt