ACICG prorroga inscrições para o curso Abre Vagas

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) prorrogou as inscrições para o curso Abre Vagas, que oferece 80 oportunidades gratuitas de capacitação a pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Interessados em se qualificar para aumentar as chances de empregabilidade no comércio neste final de ano poderão se inscrever até dia 27 de outubro.

O curso que teria início na segunda-feira – dia 23 de outubro – começará no dia 30 de outubro e terminará no dia 3 de novembro. As aulas serão das 7h30 às 11h30, na sede da Associação Comercial, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro.

Realizado há mais de 10 anos na Capital, o curso Abre Vagas trabalha com os participantes o relacionamento intra e interpessoal, a autoestima, maneiras de atender com excelência e as técnicas de vendas para encantar o cliente, bem como, a importância do trabalho em equipe. Além disso, técnicas de marketing pessoal e instruções de como ter uma comunicação assertiva serão repassadas aos participantes.

“O curso é voltado a quem não está trabalhando no momento, mas deseja uma recolocação. Também é oportunidade ideal para quem está em busca do primeiro emprego e não possui nenhuma qualificação ou experiência”, completa Moacir Pereira Júnior, gestor da Escola de Varejo da ACICG e coordenador da ação.

Ao final da capacitação, os currículos dos participantes ficam disponíveis para empresários associados da Associação Comercial, elevando as chances de contratação.

As inscrições para o Abre Vagas devem ser feitas presencialmente na ACICG, entre 8h e 17h30. Basta levar documento pessoal com foto. Mais informações pelos telefones pelos telefones da ACICG (67) 3312-5058 e 67 98409-1014.

