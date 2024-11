Acesso a sites falsos aumenta na temporada de ofertas da Black Friday

Consumidores devem ficar atentos para não acessar sites de lojas falsas durante a Black Friday e a Cyber Monday, que ficam mais frequentes nessa temporada de promoções. Os bandidos usam a Inteligência Artificial para roubar dados ou vender inexistentes, segundo a NordVPN, que fornece ferramentas de segurança e redes virtuais privadas.

As tentativas de acesso a sites fakes aumentaram 35% no mundo todo em outubro, na comparação com setembro. Uma das ferramentas da empresa bloqueou cerca de 13,4 milhões de tentativas de acesso a lojas falsas no último mês, ante 9,9 milhões em setembro. Segundo a empresa, o número deve crescer ainda mais nessa temporada de promoções.

“Os cibercriminosos estão usando ferramentas de IA [Inteligência Artificial] para criar lojas falsas rapidamente e de maneira mais eficiente. Estes sites fraudulentos não apenas coletam dados pessoais e de pagamento dos consumidores, mas, em alguns casos, resultam em perdas financeiras diretas, onde o cliente paga por produtos que nunca recebe”, afirma Adrianus Warmenhoven, especialista em cibersegurança da NordVPN.

Como funcionam os golpes?

É comum que as lojas falsas utilizem sites com aparência profissional. Algumas falsificam a identidade visual de grandes marcas e aplicam truques como URLs ligeiramente alteradas— como “Arnason” em vez de “Amazon”, por exemplo.

Segundo a NordVPN, hackers também conseguem encontrar kits prontos para criar sites fraudulentos a partir de US$ 50 e serviços de malware por assinatura, usados para roubar dados, podem ser encontrados a partir de US$ 150 mensais.

Outros tipos de fraude, como os cookie grabbers —que permitem o roubo de cookies ativos dos usuários, facilitando invasões de contas sem a necessidade de senhas— chegam a custar US$ 400 ou mais.

“Mais de 54 bilhões de cookies foram encontrados à venda na dark web [parte da internet onde há prática de crimes]. Você pode não perceber que, se um hacker obtiver seus cookies ativos, ele realmente não precisará de login, senhas ou mesmo autenticação multifator para fazer login e assumir o controle de suas contas”, diz Warmenhoven.

O especialista afirma ainda que as informações pessoais que mais costumam ser roubadas de cookies incluem nomes, endereços de email, senhas e endereços.