A sinergia entre agricultores e pecuaristas movimenta Mato Grosso do Sul

Em 2023, o PIB (Produto Interno Bruto), indicador econômico que revela todas as operações de uma atividade, gerou R$ 35 milhões na agropecuária sul-mato-grossense. No cenário estadual, o montante representa 25% do PIB e a nível nacional, equivale a 7,2%.

Para atender a demanda da alimentação animal, os agricultores destinaram 1,78 milhão de tonelada de milho, dessas, 60,28 mil toneladas foram consumidas pela bovinocultura, destacando a sinergia entre pecuaristas e agricultores.

O economista da Aprosoja/MS, Mateus Fernandes, salienta a contribuição do milho para o desenvolvimento do Estado e diz que “a relação entre agricultura e pecuária é muito sólida aqui no MS e as atividades de produção de grãos e carne estão intimamente ligadas, contribuindo significativamente para o crescimento econômico sustentável da região. Aqui, a demanda de grãos para alimentação animal impulsiona o consumo interno de milho e dá vazão para a produção. Então, juntos, agricultores e pecuaristas formam uma parceria estratégica e garantem a competitividade do setor agropecuário do nosso Estado”.

O superintendente da Novilho Precoce MS, Alexandre Guimarães, afirma que “o Dia do Pecuarista, celebrado nesta segunda-feira (15), é uma oportunidade para reconhecermos a importância da nossa atividade e das parcerias que geramos. O milho, por exemplo, é um cereal essencial para nós, pecuaristas, porque representa grande parte da dieta que utilizamos para a nutrição dos animais. E a partir dessa parceria entre agricultores e pecuaristas, conseguimos produzir carne de alta qualidade, destacando o nosso Estado cada vez mais, quando se fala proteína em bovina”.

Os números apurados pela Aprosoja/MS são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

