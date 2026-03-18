Comércio granjeiro: à R$ 15,90, cartela de ovo sobe mais de 20% na Capital durante período da Quaresma

Produtora em Ternos diz que a alta procura da um alívio parcial nos impactos com o conflito no Irã

A proximidade de datas religiosas como a Quaresma, a Semana Santa e a Páscoa costuma provocar aumento na procura por ovos em Mato Grosso do Sul. O movimento, observado todos os anos por produtores e comerciantes, tende a se intensificar nesse período devido à tradição cristã de reduzir o consumo de carne vermelha e optar por carnes branca (peixes e ovos). O resultado é uma pressão nos preços nos supermercados que aumentaram cerca de 25%.

O setor avícola sul-mato-grossense também mantém participação relevante no abastecimento regional. Municípios como Terenos, Ivinhema e Dourados concentram boa parte da produção estadual e, juntos, respondem por mais da metade do volume produzido.

De acordo com especialistas do setor agropecuário, o consumo de ovos costuma crescer significativamente entre março e abril, período que concentra as celebrações da Quaresma.

Além da tradição religiosa, o custo também influencia o comportamento do consumidor. O ovo continua sendo uma das proteínas mais baratas do mercado, o que impulsiona a demanda em períodos de maior consumo alimentar.

Segundo Reinaldo Kurokawa, diretor-presidente da Camva – Cooperativa de Produtores de Ovos de Terenos, o cenário é positivo para o setor. “Por se tratar de uma fonte de proteína que atende a todas as classes e também pela crescente recomendação de médicos e nutricionistas, acreditamos que será um ano positivo para o nosso setor”, afirma.

Consumo local

Em alguns mercados da capital, o impacto da alta demanda já foi sentido, principalmente no bolso do consumidor. A cartela de ovos, com 20 unidades, subiu mais de 25% nos preços desde o último levantamento realizado pelo Jornal O Estado, que visitou seis supermercados de Campo Grande e encontrou as cartelas custando, em média, R$ 10,90. Atualmente, a mesma cartela foi encontrada por R$ 15,99.

Adelaide Martins, de 68 anos, tem sentido essa alta nos preços dos ovos. “É a segunda vez que encontro os ovos com preços diferentes, e nunca é menor, é sempre maior”, afirma a dona de casa.

Ela ainda ressalta que, mesmo com os preços subindo, é indispensável ter a proteína no cardápio. “Mesmo com os preços altos, a gente sempre encontra uma forma de manter na alimentação. Às vezes comprando cartelas menores, porque é bom ter em casa, ajuda muito”, afirma Adelaide.

Custos aos produtores

No entanto, fatores como o aumento do preço do milho, principal insumo da ração das galinhas, têm pressionado o custo de produção e impactado o valor final do produto. Outra preocupação entre os produtores é o cenário internacional. Segundo Kurokawa, conflitos no Oriente Médio podem gerar reflexos indiretos no setor.

“Estamos preocupados com a guerra. Uma elevação no preço dos combustíveis e de outros derivados do petróleo pode afetar toda a cadeia produtiva”, destaca.

Em 2025, por exemplo, o preço da saca do milho em Mato Grosso do Sul chegou a subir mais de 43% em um ano, elevando os custos da produção.

Apesar disso, a movimentação no setor continua elevada. Somente no primeiro semestre de 2025, a Ceasa-MS (Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) comercializou cerca de 2,3 mil toneladas de ovos, grande parte proveniente de granjas instaladas no próprio estado.

A expectativa dos produtores é que o consumo siga aquecido durante os períodos festivos, impulsionado tanto pela tradição cultural quanto pela busca por proteínas mais acessíveis. O cenário reforça a importância do segmento avícola para o agronegócio sul-mato-grossense e para o abastecimento do mercado regional.A alta demanda, que resulta no aumento dos preços, está ligada à teoria da oferta e da procura, principalmente perto de datas como a Quaresma, a Semana Santa e a Páscoa. Nesse período, a tradição restringe o consumo de carne vermelha, o que faz com que a procura por outros tipos de proteína aumente, como o ovo.

Paulo Mansur, gerente de uma rede de supermercados da capital, afirma que a procura tem aumentado. “A gente vê que a procura está alta porque sempre precisamos estar repondo as gôndolas”, afirma o gerente.

Produção de ovos em MS

Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que a produção de ovos no estado vem crescendo nos últimos anos. Em 2024, Mato Grosso do Sul registrou a produção de 114,3 milhões de dúzias de ovos, um aumento de 22,7% em relação ao ano anterior, mesmo com uma leve queda no número total de aves criadas.

Por Ian Netto