Pesquisa aponta que 64,4% dos consumidores vão dar presente de Natal

Pesquisa desenvolvida pelo Procon Municipal, que ouviu 200 consumidores na Capital, aponta que mais de 50% dos entrevistados tem intenção de gastar nas compras de Natal. As respostas foram respondidas por pessoas maiores de dezoito anos e algumas tiveram mais de uma resposta em questões de múltipla escolha.

A partir das respostas verificou-se que 64,5% dos consumidores entrevistados darão presentes neste Natal. Dos pesquisados, 20% ainda não decidiram referente a compra de presentes e 15,5% decidiram não presentear.

Entre os principais consumidores que serão presenteados obteve-se 27,4% para o filho (a) e pai/Mãe. Em seguida, vem esposo (a) com 25,2% e outros – familiares, namorados (as) e amigos (as), com 20%. Na lista os produtos mais citados foram Roupas com 19,9%; Brinquedos com 14,1%; Perfumes/Cosméticos com 12,9%; Acessórios e Calçados com 12%; Outros 10%; Eletrônicos com 6,6%; Bebidas e Livros com 5,4%; e Eletrodomésticos com 2,5%.

Diante da inflação alta no decorrer do ano 2022, percebe-se que a maioria dos consumidores, cerca de 83,7%, notaram os aumentos nos preços dos presentes pretendidos. Enquanto, 12,9% consideram que os preços continuam com a mesma média do ano passado e 3,4% que não estão mais caros. Dos entrevistados 53,6% afirmam que irão gastar entre R$ 100,00 a R$ 200,00 com o presente; 21,9% irão gastar de R$ 200,00 a R$ 500,00; 20,5%gastarão menos de R$ 100,00; e, 4% gastarão mais de R$ 500,00.

Conforme a preferência dos consumidores, as compras serão feitas nos seguintes locais: Internet – 24,3%; Shopping Center – 22,5%; Comércio Popular – 20,7%; Não sei/Não decidi – 14,8%; Lojas de Rua/Bairro – 13%; Revendedores de Cosméticos – 4,7%.

Existem várias opções de pagamento parcelado, dentre eles, destaca-se o Cartão de Crédito com 76,6% e seguido pelo PIX – 16,1%. Observa-se que os fatores que mais pesam na escolha do presente pelo consumidor são: Preço do Produto – 38,3%; Promoção –34,1%; Atendimento – 11,4%; Diversidade de Produtos – 10,6%; e, Ponto de Venda – 5,7%.