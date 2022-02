Volume de chuvas em janeiro ficou abaixo da margem histórica, aponta Cemtec

Volume de chuvas no mês de janeiro ficou abaixo da margem histórica na maior parte de Mato Grosso do Sul , aponta o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Em outras regiões, precipitações superaram a média climatológica.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento, em grande parte do Estado, o volume teve (valores abaixo de 75%), principalmente nas regiões pantaneira e centro-sul das regiões centro-norte e sudoeste do estado, com chuvas acumuladas que variam entre 0 – 150 mm.

A coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes explica que essa situação ocorreu devido a atuação de massas de ar seco e quente (bloqueios atmosféricos). Por outro lado, nos municípios da região leste observou-se chuvas acima da média climatológica, com valores que variaram entre 150 a 300 mm devido a passagem de perturbações atmosféricas, aliado ao transporte de umidade e aquecimento diurno”.

Levantamento do Cemtec com base nos dados das estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Semagro, mostram os acumulados de chuva registrados em Mato Grosso do Sul. “Observa-se que 9 municípios apresentaram chuvas acima de 100 mm. Porém, houve municípios que observou-se chuvas abaixo de 50 mm”.

(Com assessoria)