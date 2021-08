Quem está certo? Policial dá voadora em adolescente; assista o vídeo

No último final de semana, um policial militar foi filmado dando uma voadora em um rapaz, de 17 anos. O caso aconteceu durante uma abordagem, após uma perseguição policial na cidade de Pérola, noroeste do Estado do Paraná.

O boletim de ocorrência justificou que os policiais avistaram o motociclista em “atividade suspeita” e teriam dado ordem de parada, mas o rapaz não obedeceu e tentou fugir. Em seguida, o jovem foi detido depois de passar por diferentes ruas e bater numa viatura da Polícia Militar.

Após ter recebido a voadora e preso, o rapaz foi levado à delegacia, onde foi acusado de infração por pilotar sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), desobedecer ordem de parada, dirigir ameaçando pedestres e demais veículos e transitar pela contramão.

Além disso, a motocicleta utilizada pelo rapaz também foi apreendida, já que possui dívidas de licenciamento. Em um comunicado, o Conselho Tutelar de Pérola afirmou que não acompanhou a ação e que só foi acionado quando o jovem já estava na sede da Polícia Militar.

Segundo o G1, o Comando do 25º Batalhão da Polícia Militar afirmou que pediu o envio dos documentos da ocorrência para analisar, além de instaurar sindicância para apurar a ação policial. Acesse também: Puccinelli “abre o jogo” no O Estado Play

(Com informações IstoÉ com G1)