VÍDEO: Participante do BBB 22, Tiago Abravanel acaba de desistir do programa

Brothers – e o Brasil – estão em choque neste início de tarde de domingo (27). Ao apertar o botão de desistência do reality show, o participante Tiago Abravanel não faz mais parte do Big Brother Brasil 22 (TV Globo).

Membro do “Camarote”, grupo de famosos antes mesmo de entrar na casa, o ator e cantor perde a chance de faturar R$ 1,5 milhão após sua tomada de decisão.

Ainda não se sabe muito bem o que aconteceu para Tiago desistir do programa. Fato é que, em reunião no sofá principal ao lado de alguns participantes da casa, o brother se levantou e foi em direção ao botão. Na sequência, apertou e a sirene de desistência foi ativada – fazendo com que Abravanel fosse imediatamente eliminado do programa.

Em seguida, foi até o confessionário para se encontrar com a produção do reality. Ele não se despediu de ninguém da casa. Veja o momento abaixo:

GENTE O TIAGO ABRAVANEL DESISTIU DO BBB pic.twitter.com/fBhwmlh259 — matheus #BBB22 (@whomath) February 27, 2022

É provável que tudo seja esclarecido na edição de hoje, a ser exibida às 22h (horário de MS). Nos últimos dias, era visível ver o brother cabisbaixo, principalmente após a Prova do Líder da última quinta-feira.

Na ocasião, Tiago não foi escolhido para a competição por ter ficado sem dupla – devido ao fato de que a sister Larissa ter se machucado na festa do dia anterior e a direção médica do reality não ter liberado ela para a prova. Com isso, o número de participantes terminou em ímpar, e foi aí que o neto de Silvio Santos ficou de fora.

Até ontem, em conversas paralelas em diferentes momentos, alguns participantes estavam combinando de votar em Abravanel para o próximo paredão, que será formado na noite deste domingo.