Vídeo: Ônibus pega fogo e assusta passageiros na Capital

Em pleno horário de pico um ônibus da linha 072, que faz o trajeto Nova Bahia/Terminal Morenão pegou fogo e deixou passageiros assustados em Campo Grande. O incidente ocorreu por volta das 18h de ontem (27), quando o veículo seguia pela Rua Antônio Maria Coelho no Centro da Capital.

Segundo o motorista Marcelo Elias, de 45 anos, o ônibus começou a apresentar problemas na altura da Antônio Maria Coelho, ele então decidiu para o veículo para verificar quando percebeu que o motor estava pegando fogo.

“Vi que tinha algo errado aí desci a rua para desobstruir a via, no que encostei para ver o que estava acontecendo, já que esse é o procedimento quando o ônibus apaga, abri o tampão da frente e vi que o motor estava em chamas”, explicou.

Na hora do ocorrido cerca de 50 passageiros estavam no coletivo que precisou ser desocupado para evitar maiores problemas. As chamas foram controlados pelo próprio motorista.

“O fogo queria se alastrar, aí veio uma equipe do Extinpasa e conseguiu apagar as chamas, o Corpo de Bombeiros chegou depois para ver se tinha perigo de outro incêndio, mas a situação já estava controlada”, ressaltou Marcelo Elias.

Após as chamas serem controladas, outro ônibus foi enviado para levar os passageiros e o veículo que pegou fogo foi encaminhado para manutenção.

Confira o vídeo:



Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.