Vice de Marquinhos para concorrer ao governo do Estado ainda é incerto

Durante o lançamento do calendário de ações para o desenvolvimento econômico da Capital na Câmara Municipal, o prefeito Marquinhos Trad reafirmou nesta sexta-feira (4), que ainda não tem um nome para vice na pré-candidatura ao governo do Estado.

“Não estou pensando em nomes, estou pensando em projetos, em montar um programa de governo. Pessoas são importantes e no momento certo elas vão vir batizadas pelo anseio popular, naturalmente e nada imposto goela abaixo”, disse Marquinhos.

O prefeito ainda destaca que para a condição de vice a pessoa precisa ajudar na composição da administração e ainda compara a atuação a um casamento. “É igual um casamento, ambos devem se unir e formar um só para o beneficio do Estado ou uma cidade, por isso não vai ser arranjo politico nem tratativa negocial e sim um nome no momento certo através do povo”, afirmou.

Sobre a pré-candidatura da deputada federal Rose Modesto, Marquinhos destaca que ela é uma excelente legisladora, e que se caso for escolhida espera que o Estado cresça e se desenvolva. “É esse o desejo para Mato Grosso do Sul”.

Reajuste salarial dos servidores municipais

Os servidores municipais aguardam a decisão do reajuste salarial, que segue em tratativa com a prefeitura. Segundo o prefeito, ambas as partes seguem em diálogo para que os funcionários públicos não saiam prejudicados. “Temos que ter responsabilidade de combinar aquilo que a gente possa honrar, estamos no entendimento e quando as partes sentam para conversar a cidade ganha”, finalizou o prefeito não dando mais detalhes sobre o assunto. (com Itamar Buzzatta)