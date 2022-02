Motociclista fica ferido após carro invadir preferencial e causar acidente na Capital

Um carro colidiu com motociclista, que ficou ao solo, na manhã desta sexta-feira (3), entre as ruas Guia Lopes com 26 de Agosto, no bairro Nova Bandeirantes, em Campo Grande. A vítima está consciente, orientado, mas teve vários machucados pelo corpo.

A condutora do carro Linea, não se atentou e cruzou a preferencial, quando o motociclista que estava na via preferencial, colidiu com o carro e caiu ao solo automaticamente. Os veículos ficaram destruídos.

O Corpo de Bombeiros foram acionados, socorreram o motociclista, que está fora de perigo, entretanto, teve ferimentos pelo corpo, devido ao impacto. E foi encaminhado para o UPA Leblon.

(Com Itamar Buzzatta)