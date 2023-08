Vereador de Goiás e esposa saem ilesos de grave acidente na BR-158

O vereador de Lagoa Santa (GO), Vasconcelos Gomes da Silva e a esposa, identificada apenas como Jéssica, sofreram um grave acidente na tarde de ontem (29), na BR-158, em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande. O veículo ficou completamente destruído, mas as vítimas saíram ilesos do acidente.

Conforme informações do Gazeta News, o vereador e a sua esposa seguiam para Paranaíba, onde passaria por uma consulta médica. Ao ao passar por um trecho de pare e siga, por conta das obras, o vereador parou o veículo, Volkswagen Golf na rodovia, quando um caminhão que seguia atrás, colidiu violentamente na traseira.

O carro ficou destruído com o impacto, mas o casal sofreu apenas escoriações. “Só o que eu sinto é gratidão a Deus pelo livramento. Mais uma vez Deus provando que nos ama”, desabafou a esposa de Vasconcelos nas redes sociais.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estiveram no local realizando procedimentos de análise do acidente.

