Vendedora é agredida e beijada à força por cliente em Três Lagoas

Uma mulher de 42 anos foi beijada à força, na tarde de terça-feira (25), em Três Lagoas, aproximadamente 334 quilômetros de Campo Grande. A vítima trabalha em uma loja de bicicletas e foi importunada por um cliente.

Segundo o boletim de ocorrência, um idoso de 73 anos, cliente da loja de bicicletas, foi até o local para fazer um orçamento. A vítima apresentou o valor e o suspeito começou a agredir a vítima com tapas no rosto. Depois, a agarrou com as duas mãos e em seguida a beijou à força.

O crime foi registrado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como importunação sexual. De acordo com a legislação penal, a pena é de 1 a 5 anos, podendo ser agravada.