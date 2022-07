Veículo colide com capivara, capota e deixa casal ferido na MS-156

Joanilson Natalino Dias, de 62 ano e a passageira Maria de Fátima Rodrigues da Silva, também de 62 anos, sofreram Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) após o veículo atingir uma capivara e capotar na noite de ontem, na MS-156, próximo a cidade de Coxim. Ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, onde seguem em observação.

Conforme informações do Coxim Agora, o condutor seguia sentido Coxim/ Silviolândia pela rodovia quando o animal atravessou a pista, provocando a colisão que resultou no capotamento do veículo, de modelo Fiat/ Uno, onde estava o motorista e a passageira. Com o impacto da batida, o animal não resistiu e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate das vítimas que foram encaminhadas para o Pronto Socorro mais próximo.