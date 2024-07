Vazamento de combustível de caminhão causa incêndio no núcleo industrial; assista

Conforme informações, o motorista não conseguiu fechar a válvula de segurança que impedia o vazamento do combustível

Na noite dessa quarta-feira (24), um caminhão que carregava combustível causou forte incêndio no núcleo industrial da Capital, após vazamento do líquido nas ruas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas que se espalhou rapidamente próximo a uma distribuidora.

O incêndio foi tão intenso que a cortina de fumaça pôde ser vista de vários bairros. Mesmo com a proporção do fogo, ninguém saiu ferido.

Assista ao vídeo:

