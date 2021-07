Varane troca Real Madrid por Manchester United. Assim, seu nome esteve entre os mais comentados nas redes sociais. Em nota, o Real Madrid, se pronunciou. “O Real Madrid C. F. e o Manchester United FC concordaram em transferir o jogador Raphaël Varane”, começou o clube.

Depois deu sequência. “Nosso clube agradece seu profissionalismo e comportamento exemplar durante as dez temporadas em que defendeu nossa camisa, com a qual conquistou 18 títulos: 4 Liga dos Campeões, 4 Copas do Mundo de Clubes, 3 Supertaças Européias, 3 Ligas, 1 Copa del Rey e 3 Supertaças da Espanha”, enumerou o time.

Por fim, concluiu. “O Real Madrid quer mostrar todo o seu carinho a Raphaël Varane e à sua família e deseja-lhe boa sorte nesta nova etapa da sua carreira profissional.”

VEJA AQUI A NOTA ORIGINAL. Varane teve mais de 349 mil menções na “rede do passarinho azul”.

Já o Manchester United foi sucinto em sua conta oficial no Twitter @ManUtd: “Chegamos a um acordo de princípios para a transferência de @RaphaelVarane para o United”. Do original: “We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United!”

