Vacinação contra Dengue será retomada às 13h desta Quarta-Feira de Cinzas

Nesta Quarta de Cinzas (14), em Campo Grande, a campanha de vacinação contra a dengue continua sendo realizada em seis unidades de saúde, das 13h às 16h45.

As doses do imunizante estarão disponíveis para crianças de 10 a 11 anos nas Unidade de Saúde da Família (USFs) Noroeste, Zé Pereira, Universitário, Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Neta, 26 de Agosto e Coronel Antonino.

Do início da campanha até o momento, 115 crianças já foram imunizadas. Os locais escolhidos para a aplicação são estratégicos, visando abranger diferentes regiões do município.

Ao todo, Mato Grosso do Sul recebeu um total de 69.570 doses da vacina, sendo que 24.639 foram destinadas à Capital. A Secretaria de Saúde do município ressalta a importância da vacinação como medida eficaz na prevenção da dengue, uma doença que historicamente afeta a região.

