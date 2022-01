Vacinação contra a COVID-19 está disponível para as crianças e os adultos

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) disponibilizou mais de 35 pontos de vacinação contra a COVID-19 nesta quarta-feira (19). A primeira, segunda, terceira e quarta dose estão disponíveis e a população deve ficar atenta aos dias e as categorias.

Segundo o calendário da Sesau, a primeira dose está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais. A segunda dose da Coronavac e Pfizer é para quem tomou a primeira dose até os dias 29 e 30 de dezembro, respectivamente. E aqueles que se vacinaram com a Astrazeneca estão liberados para se imunizarem desde que tenham sido vacinados até o dia 20 de novembro.

As pessoas que se vacinaram com a Janssen, que era dose única inicialmente, podem se vacinar desde que tenham sido imunizadas até o dia 20 de setembro.

A terceira dose das demais está disponível para aqueles que tomaram a segunda dose até dia 19 de setembro. A terceira e quarta dose estão liberadas para todos acima de 18 anos com alto grau de imunossupressão. Aqueles que tomaram a segunda dose em outras localidades deverão fazer o cadastro através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Os locais de imunização estão abertos a partir das 12h e vão até às 18h.

Drive-thru Albano Franco – 12h30 às 18h00

Seleta – 12h às 16h45

As unidades de Saúde nas regiões de Anhanduizinho, Imbirussu, Segredo, Prosa, Bandeira, Lagoa – 13h às 16h45.

E a primeira dose da vacina para as crianças, já estão disponíveis para três categorias, as crianças de 9 ou mais, as de 5 a 8 anos quilombolas e as com comorbidades ou deficiência permanente.

A vacina é aplicada somente com a presença de pais ou responsáveis legais pela criança, ou apresentação do termo de consentimento assinado e cópia de documento pessoal.

Os locais de vacinação para as crianças são apenas em unidades de saúde, das 7h30 às 11h e 13h às 16h45.