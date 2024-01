Uniforme dos profissionais e alunos da Rede Estadual de Ensino ganham nova cara

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai entregar uniformes para servidores administrativos que atuam nas 349 unidades da REE (Rede Estadual de Ensino). Os trabalhadores administrativos devem receber uma camiseta polo.

Este ano, os uniformes foram atualizados e serão na cor azul, com detalhes em verde. “É a primeira vez os nossos administrativos vão ter uniforme também, os servidores da rede vão ter a camiseta a disposição deles para trabalhar”, disse o governador Eduardo Riedel.

A previsão é de que os uniformes sejam entregues no início do ano letivo, previsto para começar no dia 21 de fevereiro. A SED prevê atender, este ano, mais de 200 mil alunos nas unidades da Rede Estadual de Ensino.