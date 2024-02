Unidades de Saúde dos bairros Noroeste e Guanandi iniciam vacinação contra a dengue hoje

Começou neste domingo (11) a vacinação contra a dengue em Campo Grande, destinada a crianças de 10 a 11 anos. A remessa com as doses chegaram ontem em Mato Grosso do Sul, enviadas pelo Ministério da Saúde, para atender as macrorregiões de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Neste domingo (11) duas unidades de saúde de Campo Grande iniciaram a vacinação.

No primeiro dia, o imunizante fica disponível em duas unidades de Saúde: USF (Unidade de Saúde da Família) Noroeste, na rua Dois Irmãos, 71, Jardim Noroeste e UBS (Unidade Básica de Saúde) Dona Neta, na rua Corá, bairro Guanandi. A imunização deverá ocorrer até às 17h.

Quem já teve dengue também deve se vacinar para evitar novas infecções ou, em caso de contágio, sintomas mais leves. Além disso, nessas pessoas, é esperada uma resposta melhor ao imunizante.

A recomendação para quem teve dengue recentemente é aguardar seis meses para tomar a vacina. Quem for diagnosticado com a doença no intervalo entre as doses deve manter o esquema vacinal, desde que o prazo não seja inferior a 30 dias em relação ao início dos sintomas.

Com informações da repórter Juliana Aguiar.

