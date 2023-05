Unidade 24 horas promete oferecer atendimento de qualidade para crianças vítimas de violência

Nos próximos meses, mais de 400 agentes devem passar por capacitação, no interior do Estado.

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul inaugurou, na manhã de ontem (3), o espaço dedicado a atender as crianças e adolescentes vítimas de violência e demais crimes, em Campo Grande. Com as obras finalizadas desde abril, o local será utilizado para atendimentos noturnos e nos fins de semana, quando a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente) estiver fechada. Denominada “Plantão DEPCA”, a unidade está localizada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Após a repercussão do caso da menina de 2 anos, que foi morta em janeiro deste ano, medidas de atendimento e proteção às crianças e adolescentes passaram a ser questionadas pela população. Desde então, os atendimentos destinados a esse público passaram a acontecer na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Em quase dois meses de funcionamento de maneira “improvisada”, de acordo com dados divulgados pela Polícia Civil, foram registrados 152 atendimentos, uma média de dois casos por dia. O novo local que agora funciona no período noturno – a partir das 17h30 – e aos fins de semana e feriados, também tem à disposição das vítimas, o atendimento do Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). O espaço conta com um núcleo de quatro salas especializadas, sendo uma para o depoimento especial das crianças e adolescentes, uma onde serão confeccionados boletins de ocorrência, além de dependências próprias para escrivães e delegados plantonistas.

“Nesses últimos 45 dias organizamos a sala de atendimento, com uma estrutura propícia para os receber. Criamos a estrutura física e material para que as crianças e adolescentes possam ser atendidos com privacidade e maior acolhimento. Estamos no ‘Maio Laranja’ e esta entrega vem de encontro com a necessidade de um local especializado para atendimento. Os 75 policiais que atuam na Depac, atualmente, iniciarão o treinamento na próxima semana e a expectativa é que outros 400 policiais do interior do Estado também sejam treinados, nos próximos meses”, informou o delegado-geral da Polícia Civil de MS, Roberto Gurgel de Oliveira Filho. A delegada titular da DEPCA, Anne Karine Trevizan, explicou que além do atendimento sem interrupção, o serviço também vai contribuir com a investigação dos casos denunciados.

“Estamos em maio e é emblemático para a proteção de crianças e adolescentes. Este local é um enorme avanço para melhor atender À população, com qualidade e 24h por dia”, ressaltou ela.

Pela primeira vez, o Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada) conta com a unidade do Imol. “Temos um consultório semelhante na Casa da Mulher Brasileira. Mas este é específico para criança e adolescente. Pensamos no acolhimento e, por isso, será uma extensão do que é oferecido”, citou o coordenador-geral de Perícias de MS, José de Anchiêta Silva.

Cartilha infantil

Durante dois meses o “Plantão DEPCA” funcionou na Casa da Mulher Brasileira, onde foram realizados 152 atendimentos. “O aumento de casos denunciados, de violência contra crianças e adolescentes, aumenta ano a ano, de forma gradual. Não é porque existem mais crimes, mas porque os casos são mais denunciados, as pessoas e as crianças, mesmo, têm mais conhecimento dos delitos, entendem e procuram a delegacia”, pontuou Gurgel.

Ele também destacou que o período de atendimento ao público infantil, realizado na Deam, “não atrapalhou, nem desfigurou” o trabalho desenvolvido pela Delegacia da Mulher. Para prevenir e informar crianças e adolescentes, a Polícia Civil, por meio da DEPCA, lançou uma cartilha digital com orientações sobre os vários tipos de crime praticados contra crianças e adolescentes.

O material tem 14 páginas e traz a raposa “Foxy”, mascote ilustrativa da unidade policial, em um diálogo lúdico e didático sobre diversas formas de violências, como estupro de vulnerável e maus-tratos.

No livreto, em forma de tirinha, o personagem da raposa orienta as crianças de forma lúdica sobre as partes íntimas que não podem ser tocadas, violência doméstica e demais crimes.

Disponível apenas on-line, segundo a polícia, ainda não há intenção de produzir o material físico, visando a facilidade e praticidade da população em baixar o conteúdo, no celular. Para acessar o livrinho, entre no site: www.pc.ms.gov.br/wpcontent/uploads/2023/05/CARTILHA-DEPCA.pdf.

Por Brenda Leitte– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

