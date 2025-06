UFMS oferece 1.592 vagas para transferência, refugiados e diplomados; inscrições até 2 de julho

Seleção é para ingresso no segundo semestre em cursos presenciais de graduação nos câmpus da Universidade

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso no segundo semestre letivo de 2025. Ao todo, são ofertadas 1.592 vagas em cursos de graduação, distribuídas entre três modalidades: transferência externa, refugiados e portadores de visto humanitário ou de reunião familiar, e portadores de diploma de curso superior.

Os interessados devem se inscrever até quarta-feira, 2 de julho, exclusivamente pelo Portal de Ingresso da UFMS.

As vagas estão disponíveis em campi de todas as regiões do Estado, incluindo Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Corumbá.

Para a transferência externa, podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras. Já no processo destinado a refugiados e imigrantes, são aceitos candidatos com visto de refugiado, visto humanitário ou de reunião familiar. Por fim, na modalidade de portadores de diploma, podem concorrer pessoas que já tenham concluído um curso de graduação e desejam iniciar uma nova formação superior.

A seleção será feita por meio de análise do histórico escolar e da documentação exigida, de acordo com os critérios detalhados no edital.

O resultado final está previsto para o dia 14 de julho.

