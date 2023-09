Três Lagoas também é atingida por temporal com ventos de mais de 50 km/h

Além de Dourados, o município de Três Lagoas, a 384 quilômetros de Campo Grande, também foi atingida por um temporal na manhã desta quinta-feira (31) que deixou um rastro de destruição pela cidade. A chuva veio acompanhada de fortes ventos e granizo, que resultou em queda de árvores, casas destelhadas e bairros sem água e energia elétrica.

Conforme as informações do portal Hoje Mais, as chuvas começaram por volta das 5h e rapidamente evoluíram, o que pegou os moradores de surpresa, com rajadas de vento de até 51 km/h. A Chuva se concentrou principalmente na área central de Três Lagoas e os dados apontam que choveu cerca de 18 ml e os ventos atingiram os 55 km/h.

O temporal causou interrupções no fornecimento de água em diversos pontos da cidade. A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) relatou que problemas de energia afetaram parte dos sistemas de abastecimento de água devido ao evento climático. Uma equipe da empresa foi verificar a situação e resolver os problemas de abastecimento.

De acordo com um comunicado divulgado, os bairros que foram afetados incluem: Centro, Colinos, Vila Nova, Interlagos, Lapa, Alvorada, Primaveril, Jardim Cangalha, JK, Jardim Oiti, Atenas, Lapa, Santo André, Santa Julia, Paranapungá, Nova Americana, Interlagos, Jardim Morumbi, Novo Aeroporto, Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Vila Haro, Santos Dumont I e II, Santa Rita, NOB, Jardim Brasília, Jardim Planalto, São João, Nova Três Lagoas I, II e III, Vila Piloto, Jardim do Ypês I, II, III e IV, Jardim Alvorada, Vila Alegre, Parque das Mangueiras, Quinta da Lagoa, Portal das Águas, Terras do Jupiá, Bosque das Araras, Jupiá e regiões adjacentes.

A Defesa Civil juntamente com as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) realizam rondas na cidade a fim de sanar possíveis sinistros o mais rápido possível e atender à população que eventualmente precise de auxílio.