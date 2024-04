Tiago Botelho vê visita de Lula como “aceno” ao agronegócio

“A vinda do presidente Lula é para mostrar que é preciso parar com a polarização e melhorar a economia e como a gente faz isso, impulsionando o agronegócio, impulsionando as empresas e valorizando o que tem de bom no Brasil”. Assim, o pré-candidato a prefeito de Dourados pelo PT, Tiago Botelho, analisou a primeira visita de Luiz Inácio Lula da Silva em seu terceiro mandato como presidente da República a Mato Grosso do Sul.

“Acho que a importância é para o Brasil, para Mato Grosso do Sul. Quando todo mundo fala que o presidente Lula é contra o agronegócio, a primeira visita que ele faz a Mato Grosso do Sul é fazer um aceno para o agro e mostrar a importância dele”. Tiago dá o tom estabelecido pela direção do PT que é buscar uma aproximação com o agronegócio, justamente num estado onde o partido teve um dos seus piores desempenhos na disputa na última eleição presidencial, tendo sido vencido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Se um aceno desse, hoje estamos mandando o primeiro lote de carne para a China, que é a abertura de um comércio importantíssimo para o agro. Se o agronegócio não entender que isso é positivo, quem vai entender? Indagou Tiago Botelho, terceiro colocado na eleição para o senado, mas que tem como base eleitoral uma das regiões onde a força do bolsonarismo é reconhecida e é baseada principalmente entre os empresários ligados ao agronegócio.

Pré-candidatura

Pré-candidato em Dourados, agora temos um projeto a construir, vencemos as prévias e agora venceremos a eleição. Pretendo terminar o mês de abril, porque ainda tenho muitas entregas para serem feitas, então acredito que até o final de maio a gente esteja pedindo para sair da superintendência. O professor da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) Tiago Botelho, ex-candidato ao Senado, foi dos primeiros nomes do PT de Mato Grosso do Sul a ser nomeado para um cargo no Governo do presidente Lula onde ocupa a chefia da SPU-MS (Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul) e conforme estabelece a Legislação eleitoral terá que se desincompatibilizar até o dia 4 de junho para tentar se eleger prefeito de Dourados.

Com informações de Kamila Alcântara

