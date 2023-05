Terça pós feriado será de calor e possibilidade de chuva em MS

A previsão do tempo para esta terça-feia (02) indica sol e variação de nebulosidade, porém as pancadas de chuva não estão descartadas para Mato Grosso do Sul, principalmente na região sul. As instabilidades climáticas ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade e deslocamento de cavados.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as mínimas previstas entre 19ºC e 20ºC, e máximas de até 30°C para as regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte e oeste, esperam-se mínimas entre 19ºC e 25°C e máximas de até 32°C.

Em Campo Grande, mínimas de 21°C e máxima de 30°C. Os ventos atuam de norte/nordeste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h. Entre cinco de maio a 13 de maio são esperados acumulados de chuva entre 5 a 60 mm, com destaque nas regiões central e leste do Estado.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com alerta de chuva até o fim da manhã de hoje. O aviso indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h) principalmente para a região oeste de MS.