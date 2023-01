Terça-feira será de pancadas de chuvas e máxima de 30ºC em MS

A previsão do tempo para esta terça-feira (17) indica instabilidade para Mato Grosso do Sul, com ocorrência de chuvas intensas e acumulados que podem ultrapassar 40mm/24h, principalmente a partir do período da tarde na região oeste do Estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), na Capital e em Dourados, a mínima será de 22°C e máxima de 29°C. Três Lagoas, na região do Bolsão, terá mínima de 23°C e máxima de até 32°C. Em Ponta Porã espera-se temperatura mínima de 21°C e máxima de 29°C.

Para a região do Bolsão e no Sudoeste, são esperadas temperaturas mais altas. Em Três Lagoas, a mínima será de 23°C e a máxima de 34°C. No Norte do Estado, Coxim e Camapuã terão mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.

Essa instabilidade atmosférica é uma situação típica de verão, com disponibilidade de calor e umidade. De acordo com o Cemtec, pode ocorrer chuvas irregulares durante essa estação do ano, ou seja, chove em uma cidade ou bairro e na cidade ou bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com dois alertas de chuvas intensas para grande parte do Estado, com possibilidade de chuvas entre 40mm/h e 50mm/h. O aviso vale até às 10h de hoje.