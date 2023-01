Terça-feira segue com tempo instável e previsão de chuva em MS

Para quem vai sair de casa nesta terça-feira (31), precisa ficar atento ao tempo: a previsão indica que o tempo segue instável no Estado. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) são esperados acumulados significativos de chuvas, acima de 50 mm em 24 h, devido a grande disponibilidade de ar quente e úmido, aliado ao intenso fluxo dos ventos de noroeste, junto com um sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo (laranja) de tempestades em todo o Estado. São esperadas chuvas moderadas e fortes acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento. Para a Capital, a temperatura fica entre 21°C (mínima) e 27°C (máxima). Em Corumbá, na região pantaneira, as mínimas variam entre 23°C e 24°C e a máxima pode chegar aos 29°C.

Na região sul, espera-se as menores temperaturas no Estado, com mínimas de 21°C e máximas de até 25°C. As maiores temperaturas são esperadas para as região leste e bolsão, com máximas de até 31°C. Os ventos ficam entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Alerta

Termina no final da manhã de hoje o alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para tempestades em todo Mato Grosso do Sul, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

