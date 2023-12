Terça-feira amanhece com tempo firme e altas temperaturas

Após um período de chuvas em Mato Grosso do Sul, a terça-feira (12) amanheceu com tempo firme e céu claro em parte do Estado e em Campo Grande. Além disso, o dia começou com altas temperaturas, e as máximas devem ultrapassar os 34°C.

Entretanto, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas pontuais não devem ser descartadas, principalmente para as regiões norte e nordeste. As instabilidades atmosféricas ocorrem, principalmente nos períodos da tarde e da noite, devido a disponibilidade de calor e umidade.

Ainda segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande, a mínima será de 23°C e a máxima de 33°C. Na Grande Dourados, a temperatura varia entre 21°C e 34°. Na região do Estado, Ponta Porã e Iguatemi começam o dia com 21°C e atingem os 32°C. No leste e no Bolsão, mínima de 23°C e máxima de 34°C.

As temperaturas mais elevadas ficam por conta do Pantanal e da região sudoeste. Corumbá terá mínima 26°C e máxima de 35°C e Porto Murtinho varia entre 26ºC e 36ºC. No norte, em Camapuã e Paranaíba, o dia começa com 24°C e os termômetros alcançam os 34°C nos horários mais quentes.