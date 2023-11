Temporal em Aquidauana registra mais de 1.800 raios e deixa bairros sem energia

Um temporal atingiu o município de Aquidauana, a 125 quilômetros de Campo Grande, na tarde de ontem (9) e deixou um rastro de destruição na cidade. Quatro bairros seguem sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira (10), deixando pelo menos 4,8 mil pessoas sem luz.

A falta de energia elétrica pode ter sido ocasionada devido à queda de árvores e de postes, que danificaram e arrebentaram a fiação e rede de distribuição de energia. Moradores dos bairros Previsul, São Pedro, Chapecoense e Cidade Nova passaram a noite no escuro. Entretanto, a chuva não amenizou o calor na região.

Equipes da Energisa foram acionadas para recuperação das áreas afetadas e para retomar o fornecimento de energia. A concessionária precisou solicitar auxílio de escritórios de outros municípios para realizar o reparo de 100 pontos de cabos partidos e 45 transformadores abertos por conta do temporal. Em alguns bairros o fornecimento de internet também foi afetado.

Com a ventania, algumas árvores do Parque da Lagoa Comprida caíram e uma delas, de grande porte, caiu por cima do Viveiro Municipal, segundo informações da Agência de Comunicação da Prefeitura de Aquidauana. “Mudas e berçários das mudas ficaram destruídos”.

Desde ontem a prefeitura e a Defesa Civil realizam trabalho de rescaldo, procurando suprir necessidades imediatadas, como distribuição de cobertores e retirada de galhos que possam estar obstruindo a passagem de veículos.

Hoje o Parque da Lagoa Comprida estará fechado, para serviço de limpeza e retirada dos restos das árvores caídas. Também há muitas árvores caídas pelas ruas da cidade, onde já estão sendo encaminhadas equipes da prefeitura para fazer a desobstrução das ruas e calçadas.

Raios

Conforme a Energisa, foram 1.805 relâmpagos, o que ocasionou na queda de energia. Só em Mato Grosso do Sul foram contabilizados 99.008 descargas elétricas durante temporal que atingiu municípios ontem. A empresa segue agora com plano de contingência, aumentando a presença de equipes nas regiões afetadas para trabalho de reparo na rede.

Com informações do Portal Aquidauana e O Pantaneiro.