Tempo segue instável em MS, com possibilidade de chuva e ventos até 60km/h

A chuva volta a atingir Mato Grosso do Sul e esta quinta-feira (26) segue com tempo instável e possibilidade de chuva em todo Estado, conforme aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que indica tempestades com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande a máxima chega aos 31°C no período da tarde. Já em Dourados o dia começou mais fresco, com mínima de 21°C, mas a tarde será quente, com máxima de 32°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresenta variação entre 20°C e 30°C. No Conesul, Iguatemi tem mínima de 20°C e máxima de 31°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas têm mínimas previstas de 23°C e máximas de 31°C. Em Coxim e Camapuã, no Norte do Estado, os termômetros marcam 23°C no início do dia e atingem 34°C e 32°C, respectivamente.

Ainda de acordo com o Cemtec, no Pantanal, Corumbá tem 25°C pela manhã e registra 33°C pela tarde, enquanto no município de Aquidauana os termômetros variam entre 23°C e 34°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, tem 24°C como mínima prevista e sua máxima pode chegar aos 34°C ao longo do dia.

