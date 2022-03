Tempo segue firme em grande parte de Mato Grosso do Sul

Tempo firme predomina em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (16). A previsão indica sol com variação de nebulosidade em grande parte do Estado. Com a chegada do outono, no próximo dia 20, haverá a redução das chuvas e a entrada de massas de ar frio vindas do sul do continente que irão provocar queda das temperaturas.

Para hoje (16), há probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada nas regiões centro-norte e leste do Estado. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) a combinação de calor e umidade, associada ao deslocamento de cavados pode ocasionar tempestades acompanhadas de raios.

A previsão indica manhãs mais frias e tardes quentes em todo Estado. As temperaturas mínimas variam entre 15°C a 22°C e máximas entre 29°C a 35°C.