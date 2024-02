Tempo quente não afasta chance de chuva em MS nesta terça-feira

O último dia de celebrações de Carnaval em Mato Grosso do Sul segue quente, mas com possibilidade de chuva. Conforme a meteorologia, podem ocorrer, de forma pontual, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento nesta terça-feira (13).

Tais instabilidades ocorrem devido a aproximação de uma frente fria, aliado ao deslocamento de cavados. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e a disponibilidade de calor e umidade favorecem a formação de nuvens e chuvas no estado, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. Em Grande Dourados, os termômetros registram valores entre 22°C e 33°C. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã amanhece aos 22°C e atinge 31° no período da tarde. Anaurilândia, no Leste, apresenta variação entre 24°C e 34°C.

No Sudoeste, Porto Murtinho tem mínima de 24°C e máxima de 32°C. Os termômetros em Corumbá e Aquidauana marcam 24°C no início do dia e atingem os 30°C e 31°C, respectivamente.

Coxim, na região Norte, tem 22°C pela manhã e chega aos 30°C nos horários mais quentes. Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 22°C e máxima de 30°C, enquanto os valores variam entre 24°C e 33°C no município de Três Lagoas.

Alerta

Além disso, a terça-feira é de alerta de chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) para os municípios de Alcinópolis, Aquidauana, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Ladário, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho e Rio Verde de Mato Grosso. O aviso tem validade até às 10h de hoje.

