Tempo estável e calor intenso marcam fim de semana em Mato Grosso do Sul

O fim de semana em Mato Grosso do Sul promete ser de sol e temperaturas elevadas, com previsões máximas de até 37ºC em algumas regiões do estado. Segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo estável é resultado da influência de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém as condições quentes e com baixa umidade do ar, variando entre 20% e 40%.

De sexta-feira (26) até domingo (28), a previsão é de céu aberto e poucas nuvens em todo o estado. O Cemtec ressalta que a alta pressão em níveis médios da atmosfera é como um bloqueio atmosférico, enquanto os ventos se intensificam o ar quente e seco sobre a região.

Em Campo Grande, a manhã de sexta-feira começou com céu aberto e temperatura amena de 23ºC, com a máxima do dia prevista para atingir os 33ºC. O fim de semana na cidade não promete grandes variações térmicas, com uma previsão máxima para domingo sendo de 32ºC.

Já nas regiões pantaneiras, as temperaturas são ainda mais elevadas, com máximas alcançando os 37ºC em Corumbá, 36ºC em Aquidauana, 35ºC em Porto Murtinho e 34ºC em Coxim. Dourados, importante cidade do estado, deve registrar máxima de 32ºC nesta sexta-feira.

Outras localidades do estado também enfrentarão o calor intenso, com máximas de 31ºC em Ponta Porã e Costa Rica, 32ºC em Naviraí, 33ºC em Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ivinhema, Bonito e Maracaju, e 34ºC em Três Lagoas, Nova Andradina e Água Clara.

Para o domingo, a meteorologia aponta a possibilidade de pancadas de chuva na região centro-oeste do estado, devido ao aquecimento diurno associado ao transporte de calor e umidade. Essa condição pode trazer um intervalo temporário do calor intenso que foi marcado nos últimos dias.

Com informações do Cemtec

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram