Temperaturas mais baixas e clima instável neste domingo

O domingo (23), começa ensolarado, mas com temperaturas mais baixas e possibilidade de chuvas no meio da tarde na Capital.

Segundo o clima tempo, Campo Grande contará com mínima de 18º e máxima de 29º, com 69% de chance de chuvas rápidas ao longo do dia.

Em Dourados o céu limpo, sem possibilidade de chuvas. Mínima de 15º e máxima e máxima 29º, poucas nuvens no céu por lá.

Os próximas dias seguiram com temperaturas mais amenas em todo o Estado.

