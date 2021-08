Tem 30 anos? Vacine neste domingo! Mas se tiver mais também pode deixar o braço à disposição. Agosto começa bem para Campo Grande, junto com a 2ª dose, que continua também neste primeiro dia do oitavo mês de 2021. Tudo das 07h30 às 17h . Ainda tem gratuidade em aplicativo de transporte para até 25 reais (entenda no fim da reportagem).

Quem já tomou a primeira dose da vacina contra a COVID-19, precisa ter certeza se está na data certa para tomar. As disponíveis para segunda dose são Coronavac-Sinovac-Butantan, Astrazeneca-Oxford-Fiocruz e Comirnaty-Pfizer. São cerca de 36,5 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Destas 18,7 mil (Pfize) e 17,7 mil (Coronavac)

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), divulgou o seguinte calendário para quem se vacinou já. Para Coronavac até o dia 05 de julho. Já Para os imunizados com a Astrazeneca até o dia 29 de maio e, enfim, com a Pfizer até o dia 31 maio.

sabe quando tomou a primeira dose?

Não sabe quando tomou a primeira dose. Ou ainda perdeu sua carterinha. Acesse aqui e veja sua carterinha digital. http:vacina.campogrande.ms.gov.br, Neste link está disponível a data para aplicação correta. Mas, para conseguir acessar é preciso preencher os dados do login. Só aí você poderá baixar seu documento e até imprimir.

Sabe onde vacinar?

Drive-thru Ayrton Senna – 7H30 ÀS 17H

Drive-thru Albano Franco – 7h30 ÀS 17H

Drive-thru Cassems – 7H30 ÀS 17H

Drive-thru UCDB- 7H30 ÀS 17H

Guanandizão – 7h30 ÀS 17H

IMPCG – 7h30 ÀS 17h

UBER GRÁTIS

A Uber e a Prefeitura de Campo Grande são parceiros. Assim, para viagens de ida e volta até os locais de vacinação, no valor máximo de 25 reais, são grátis. Basta utilizar os códigos promocionais. A parceria foi de 100 mil reais em descontos. Aliás, o código é VACINACG.

Saber usar?

É preciso abrir o aplicativo e selecionar o menu. Sabe? São aquelas três em pé, na parte de cima e do lado esquerdo da tela. Depois, clique no “Wallet” ou “Pagamento”. Em seguida, desça até embaixo.

Lá, você encontra “promoções”. Então, clique em “Adicionar código promocional”. Atenção, escolher “voucher” não funciona. Por fim, digite o código promocional VACINACG.

Vale lembrar que a promoção é das 07h da manhã às 06h da tarde.