Taveirópolis e região recebem revitalização da Praça Elias Gadia

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esporte e Lazer), entregou nesta segunda-feira (23), a reforma da Praça Esportiva Elias Gadia. Além da revitalização e modernidade, o local passou por adaptações, principalmente na acessibilidade para garantir a segurança de todos que frequentam o local.

A unidade recebeu uma nova pintura, instalação de um playgrond, rampas de acessibilidade, pórtico de entrada, novos alambrados, reestruturação das calçadas externas, corrimãos, bancos e mesas de concreto, troca da areia na quadra, modernização na iluminação e medidas de segurança estrutural icenciadas pelo Corpo de Bombeiros como placas de sinalização e extintores de incêndio.

A Praça Elias Gadia é um dos 34 parques e praças administrados pela Fundação que mais recebe moradores para atividades esportivas e lazer. Ao menos, oito modalidades esportivas são ministradas em oficinas na unidade de segunda a sexta-feira, como flag football, pilates, Fitdance, futebol, ginástica, corrida em grupo, funcional na areia.

A presidente da Associação de Moradores do Bairro Taveiropólis, Giovana Ramires Carneiro Luz, disse que a revitalização passou a atrair mais pessoas ainda para a Praça. “Aqui os frequentadores são quase uma família. A gente acaba conhecendo todo mundo já que o local faz parte da rotina de muitos moradores da região. Com essa revitalização da Prefeitura, os frequentadores passaram a vir inclusive de locais bastante afastados. Essa estrutura tem harmonia e faz qualquer pessoas que aqui chegar se sentir muito bem”.

"Agora podemos usufruir de aulas elaboradas por professores capacitados. A praça ficou mais aconchegante e sentimos prazer em exercitar e caminhar com essa paisagem e essa estrutura toda novinha e limpinha", destacou Cleonice Catarina dos Santos, 58 anos, moradora do Bairro Taveirópolis.

