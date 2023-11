Lideranças de Dourados pedem ao ministro Paulo Teixeira atenção à região

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), anunciou, na terça-feira (25), investimentos para a agricultura familiar, no Centro-Oeste, em especial em Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

Durante o lançamento, na Capital, lideranças de todo o Estado estiveram presentes, incluindo de Dourados, como a deputada estadual Gleice Jane (PT), o vereador Elias Ishy, o ex-deputado federal.

João Grandão e o candidato ao Senado pelo PT em 2022 e pré-candidato à prefeitura, Tiago Botelho. O presidente do diretório municipal do PT, Professor João Carlos de Souza, o Joca, também participou do evento, além de outras lideranças de Dourados.

Os petistas entregaram um documento a Paulo Teixeira, solicitando “especial atenção às questões cruciais da região de Dourados, principalmente com relação aos trabalhadores rurais, povos indígenas e quilombolas”. O documento recebeu apoio dos deputados federais Camila Jara e Vander Loubet, ambos do PT.

Recursos

Ao todo, o governo federal destinará R$ 400 milhões em recursos para a agricultura familiar em MS, por meio de abertura de crédito aos produtores, programas de incentivo à compra de alimentos, acesso a maquinário e assistência técnica, dentre outras ações. Além de fortalecer o setor, o investimento visa, ainda, promover uma transição agroecológica e levar alimentos saudáveis à mesa dos brasileiros, como um todo. (Com Folha de Dourados).

