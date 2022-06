6ª edição do Drive-Thru da Reciclagem incentiva pratica sustentável com várias atividades

Hoje (3), a 6ª edição do Drive-Thru da Reciclagem continua na Capital, as atividades estão sendo realizadas na Plataforma Cultural e acontecem até o domingo (5), com diversas programações para a população, que enfatiza e conscientiza a prática sustentável. O evento conta com arrecadação de material e resíduos, oferta palestras sobre o tema, rodas sobre negócios, doações de roupas, troca de livros e diversas atividades.

No evento tem um espaço infantil, com teatro, cinema e outras atividades que influenciam a criançada com entretenimento educativo, ensinando a prática sustentável e descarte correto, aliás, eles são o futuro do Brasil e precisam de influência para temas como este.

A população pode entregar alguns objetos no local, como, eletrônicos, lâmpadas, pilhas, baterias, papel, papelão, vidros, isopor, óleo usado, medicamentos vencidos, tecidos, banner e latinhas de alumínio. E, para desapegar e também contribuir com as doações, podem doar roupas, brinquedos, móveis, entre outros.

A idealizadora do projeto, Ana Franzoloso, fala sobre a importância das doações, principalmente de óleo usado e dos medicamentos vencidos, que são em geral um veneno para o meio ambiente. ” Os medicamentos vencidos são necessários para a coleta, sabendo que 1 kg contamina 450 mil litros de água. E, um 1 kg de óleo usado de cozinha contamina 25 mil litros de água. O Drive tem um porquê de tudo que está fazendo aqui”.

No ambiente também tem venda de produtos sustentáveis, como bolsas, conservas, artesanatos, queijos, cachaças, lingerie, laços de cabelo, tapetes, e o filtro Kangen que é um aparelho moderno e tecnológico que produz a famosa Água Kangen, sendo ionizada e alcalina, trazendo diversos benefícios para a saúde, para o corpo, mente e também para beleza.

Além de tudo, contribuir para o meio ambiente, também vai trazer diversão para o campo-grandense com shows e animação no local.

O evento continua amanhã (4) e encerra no domingo, no dia do Meio Ambiente, com a Corrida do Bem, que é enfatizado a necessidade da saúde e a sua importância.

Confira mais sobre o evento a Live exclusiva de Vivian Bacarji no Facebook de O Estado Online:

Com informações de Vivian Bacarji.

