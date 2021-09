Suspeito de matar fazendeiro diz que filha da vítima armou o crime

Os criminosos mataram a vítima e fugiram com R$ 200 mil dentro de um cofre

Policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) prendeu na sexta-feira (3) em Dourados, Adaias Oliveira da Silva, 30. Ele confessou ter participado do roubo e morte de Ireno Dias dos Santos, 70, no início da semana, numa propriedade rural de Indápolis.

Segundo Dourados News, o rapaz contou em depoimento que a filha da vítima seria mentora do crime. Na sequência, o suspeito também relatou ter um relacionamento extraconjugal com ela e que no dia do crime, eles se encontraram.

Em seguida, foram até a casa do idoso, onde havia o cofre com aproximadamente R$ 200 mil em espécie, segundo relatos da família. Ireno estava em casa com o neto, de dez anos, quando a casa foi invadida por três homens armados. Os criminosos mataram a vítima e fugiram com R$ 200 mil dentro de um cofre.

Adaias foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele estava com uma pistola 9mm.

