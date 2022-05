Suspeito de matar esposa na frente de filhos enganou vizinhos para ganhar carona

Erica Miranda Souza, 27, foi mais uma vitíma de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Na noite de domingo (22), a jovem foi assassinada a tiros na frente dos dois filhos na Chácara Recanto da Vó Dete, região da Colônia Jamic, em Terenos, a 23 quilômetros de Campo Grande. Conforme o Investigador Fernandes do GOI (Grupo de Operações e Investigações), da Polícia Civil, sua equipe havia capturado o autor.

Segundo boletim de ocorrência, a vizinha da vítima revelou que a criança de 9 anos, filho da vítima fatal e enteado do autor, chegou em sua casa às 6h contando tudo que havia acontecido.

Ele revelou que o suposto autor teria mandado ele dormir com seu irmão, de 2 anos, junto com a mãe que estava deitada na cama, provavelmente morta, já que o menino disse para a vizinha que a chamou várias vezes e a ela não respondia.

Ajuda do vizinho

Outro vizinho, morador da Chácara Morro Verde relatou que o suposto autor chegou em sua casa às 3h da manhã de domingo, pedindo uma carona até Campo Grande, alegando que haviam matado seu pai em outro estado. Acompanhado de sua esposa, o vizinho acreditou na história e deixaram o autor no aeroporto da Capital.

O suspeito também determinou ao garoto mais velho que esperasse amanhecer para pedir ajuda à vizinha. No dia seguinte, ela informou que apesar do som alto vindo da residência do autor, ouviu um disparo de arma de fogo por volta das 23h.

Quando as autroridades chegaram na residência, se depararam com a criança menor dormindo abraçado à mãe. Os menores ficaram sobre os cuidados a vizinha aguardando a vó materna, que estava a caminho para buscar os netos.

De acordo com o filho da vítima, o suspeito pegou de sua casa, além da arma de fogo, bebidas alcóolicas e o aparelho de som. Foram encontradas duas armas na casa do suspeito, sendo uma delas calibre .22, e outra de pressão na residência.