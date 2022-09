Stein Cascavel goleia Operário/DEC e avança para final da Copa Brasil

O Stein Cascavel goleou o Operário/DEC na noite de ontem (10) por 9 a 0 e avançou para as finais da Taça Brasil de Futsal Feminina. O time paranaense aguarda o seu adversário que deve sair do confronto entre o ACAP- Parauapebas (PA) contra o Magnus/ Taboão da Serra (SP), que deve acontecer na noite de hoje (11). Já a equipe de Mato Grosso do Sul, se despede do campeonato, após vencer em casa por 3 a 1. A partida aconteceu no Ginásio Poliesportivo Francisco Odilon Reinhard, na cidade de Cascavel (PR).

Desequilíbrio tático e de elenco desfalcado.

No jogo de ida, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, o time do Operário/DEC venceu o time de Cascavel por 3 a 1. No jogo de volta, o Operário/DEC sabia da pressão de manter o resultado, já que jogaria pelo empate. A equipe de Campo Grande foi para a cidade de Cascavel, desfalcada por conta de algumas atletas não conseguirem licença de seus respectivos trabalhos para defender o Estado de Mato Grosso do Sul no torneio nacional.

Por conta desses desfalques, o time Stein Cascavel mostrou porque é um dos grandes destaques do ano. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Michi, camisa 6, abre o placar para o time paranaense. 1 a 0, Stein Cascavel.

Dois minutos após, a goleira Jhow torce o tornozelo e acaba sendo substituída. O grande problema é que a goleira reserva, não conseguiu licença do seu trabalho e teve que ausentar da partida. Quem entrou no gol, foi a Mirela.

Com grandes problemas, principalmente no gol, o Stein Cascavel ampliou o placar com Alicia, Thays e Shirley fazendo o quarto gol, ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, equipe do Operario tentou colocar a bola em quadra, mas superioridade tática e técnica se apresentou a favor do time do Stein Cascavel. Com gols de Thays Bizatto, Thay (2), Duda, Takinha e Michi (2), a equipe paranaense fechou o jogo no resultado de 9 a 0.

O time do Operário/DEC se despede da Copa Brasil de cabeça erguida, enquanto o Stein Cascavel que venceu a Copa Mundo de Futsal e a Taça Brasil espera o seu adversário na final do campeonato.

