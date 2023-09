Solurb: A aprovação que a cidade toda comemora

Recentemente viralizou nas redes sociais um vídeo em que coletores da Solurb paravam o caminhão de coleta para varrer a calçada de uma moradora, pois o saco de lixo tinha se rompido, espalhando lixo onde ela tinha acabado de lavar.

O que a maioria da população não sabe é que esse é um procedimento normal, para o qual todos os coletores são treinados e orientados continuamente, pois essa situação se repete muito mais do que se pensa.“Mesmo sem perceber os detalhes desse trabalho, que passa quase invisível na rotina da cidade, a população sabe reconhecer e valorizar a atuação dos coletores. E isso se confirma em números” é o que afirma Lucas Dolzan, superintendente da Solurb.

Conforme pesquisa recente o serviço de coleta de resíduos em Campo Grande conta com 96% de aprovação. “Essa pesquisa é anual e independente. É um marco contratual e acontece há mais de 10 anos. É realizada justamente para avaliar a qualidade dos serviços e definir as melhorias contínuas. E os números são pra comemorar mesmo. Mostram que nossas equipes são competentes, dedicadas e reconhecidas”, completa Dolzan.

E a Solurb neste ano teve resultados para comemorar em dobro. A empresa também teve aprovação de 96%. “Além do serviço de coleta de resíduos, que é um dos melhores do País, ver a Solurb com tão alta aprovação, mostra que nossa gestão está sendo reconhecida publicamente como uma empresa moderna, que respeita o meio ambiente e os munícipes, inspira confiança e é eficiente. ”, afirma Elcio Terra também superintendente da empresa. Contar com serviços de qualidade é o anseio de todo cidadão, e em Campo Grande, a Solurb vem mostrando que é possível servir gerando satisfação na coletividade.

Com informações da assessoria