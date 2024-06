Sol e clima seco prevalecem até domingo no Estado

A previsão para os próximos dias em Mato Grosso do Sul indica continuidade do tempo estável, com sol e poucas nuvens no estado. Esta condição meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo quente e seco no estado.

Devido a presença do ar seco, esperam-se altas amplitudes térmicas (diferença entre temperatura máxima e a mínima) podendo atingir até 20°C de variação no mesmo dia. As temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer com valores entre 14-19°C e as máximas ficam elevadas e podem atingir valores entre 30-36°C.

Além disso, são esperados baixos valores de UR entre 15-40%, com destaque para as regiões sudoeste, bolsão, pantaneira e norte do estado. Por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

Entre quinta-feira (13/06) e domingo (16/06), a previsão indica tempo firme com sol e poucas nuvens. Estão previstas mínimas entre 17-20°C e máximas entre 28-33°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 18-24°C e máximas entre 33-36°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 14-19°C e máximas entre 31-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 29-31°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Com Cemtec-MS