Sexta-feira será de calor em MS, com máximas acima de 32ºC

A previsão para esta sexta-feira (5) é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a estabilidade ocorre devido a atuação da alta pressão atmosférica que favorece o calor e a baixa umidade.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 20ºC e máxima de 30ºC. Dourados tem mínima de 20ºC e máxima de 29ºC. Na região Sul-fronteira, Ponta Porã tem mínima de 19ºC e máxima de 29ºC. Na região Leste, Anaurilândia registra 21ºC de mínima de 31ºC de máxima.

Em Corumbá, a mínima fica em 22ºC e a máxima será de 29ºC. A temperatura aumenta em Aquidauana, com mínima de 22ºC e máxima de 32ºC. No Norte do Estado, Coxim terá mínima de 21ºC e máxima de 34ºC; Camapuã tem mínima de 21ºC e máxima de 32ºC. No Bolsão, os municípios amanhecem com clima ameno. A mínima será de 18ºC, mas esquenta durante a tarde, chegando a 33ºC.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para possibilidade de chuva intensa, com ventos de até 60 km por hora, até o fim do dia em Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas, Tacuru e Vicentina. O aviso vale até às 23h de hoje.