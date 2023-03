Sexta-feira será chuvosa e com possibilidade de tempestade no sul de MS

O dia amanheceu com céu encoberto e temperaturas amenas, graças as últimas chuvas, mas o tempo deve esquentar ao longo do dia. A previsão para esta sexta-feira (3) indica tempo instável, com chuvas fracas a moderadas na maior parte de Mato Grosso do Sul, com exceção da região sul, onde podem ocorrer chuvas mais intensas e temperaturas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que as instabilidades ocorrem devido à combinação do fluxo de calor e umidade da região amazônica e aquecimento diurno. Além disso, áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas.

O centro alerta para o risco de inundações repentinas e alagamentos, além de ter risco de deslizamentos de terra nos locais onde o solo já encontra-se encharcado devido ao excesso de chuvas ocorridas nos últimos dias.

As temperaturas mais altas são esperadas para as regiões norte, pantaneira e sudoeste do Estado. As mínimas ficam em torno de 22°C e 24°C, com máximas de 34°C. Enquanto isso, as menores são esperadas para a região sul, com mínima de 21°C e máxima podendo atingir os 30°C. Na Capital, espera-se mínima de 21°C e máxima de 31°C.

Alerta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de chuvas para todo Estado. O alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).