Ônibus que atola, cachorro morto e lixão atormentam moradores no Tarumã

Unânime entre os moradores no Jardim Tarumã, a falta de limpeza dos terrenos e o problema com ruas esburacadas são visíveis em uma das principais ruas do bairro, na Rua José Carlos Amaral. O jornal O Estado Online esteve no local na tarde desta quinta-feira (2), e presenciou alguns dos descasos sofridos pelos moradores.

De frente para o Condomínio Jorge Amado, o morador Giuliano Giovanni, 37 anos, esperava no ponto de ônibus e, segundo ele, o bairro se encontra abandonado pelo poder público. Ele conta que o asfalto tão prometido para rua ficou apenas nos sonhos.

“Não sei porque não tem asfalto, aqui é linha principal né, onde passa o ônibus, mas o ônibus fica às vezes até no meio do caminho, sai balançando. Aqui falta asfalto, segurança, tem muitos roubos e falta ronda policial”, enumera.

Outro ponto levantado dessa vez pela moradora Rosangela Duarte, de 37 anos, foi a falta de iluminação pública na rua. Com medo de ser assaltada e abordada por delinquentes, ela relata que depois das 18h nem sai de casa por conta da “escuridão” que se forma.

“Dá até medo de ficar aqui, meu esposo chega tarde e dá medo. Essa ficou no esquecimento, aqui atrás fizeram um lixão, todo mundo joga lixo, eu mesma já peguei dengue duas vezes e meu marido uma, mas a gente denuncia e ninguém faz nada”, relata.

Ao lado de Rosangela, Pamela Ladeira, de 39 anos, aparece tímida, apesar de não falar muito a moradora ressalta que vive em constante medo, sua residência fica ao lado do lixo e ela teme pela saúde de seus familiares.

Já a recepcionista, Ana Lúcia da Silva, de 51 anos, moradora do condomínio, diz que os buracos da rua são muito grandes e que a situação prejudica a circulação dos ônibus, ela até teme que em um futuro próximo o coletivo mude a rota para não passar pela rua.

“Parte da rua é asfaltada e outro não é, quando chove fica feio, o morosita já disse até que o ônibus corre o risco de parar de passar aqui, depois disso fizemos um abaixo assinado em novembro e uma moradora levou na prefeitura, mas até agora não recebemos nenhuma resposta”, contou.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.