Sexta-feira segue gelada e MS registra geada em três municípios

O frio segue ‘castigando’ Mato Grosso do Sul e a meteorologia registrou geada na madrugada desta sexta-feira (16). Em Campo Grande a miníma registrada foi de 6,9°C com sensação térmica de 1,9°C. No município de Rio Brilhante a sensação térmica registrada foi de -2°C e houve geada, assim como em Nova Alvorada do Sul, que teve sensação térmica de 0°C e São Gabriel do Oeste, também com 0°C. Já em Bonito e Sidrolândia foram registrados mínima de 4°C, com sensação entre 0°C e 1°C e orvalho congelado, conforme informações do meteorologista Natálio Abraão.

Outras minímas foram de 6,5°C com sensação de 2°C em Ponta Porã, 7,4°C com sensação de 4°C em Ribas do Rio Pardo, 5,9°C com sensação de 0°C em Dourados e 5°C com sensação de 1°C em Itaporã. Devido às condições meteorológicas, como as baixas temperaturas e alta umidade relativa do ar, é esperada a formação de nevoeiros e neblinas.

Já as máximas serão de 16°C em Dourados, Ponta Porã e Iguatemi. Em Três Lagoas, no Bolsão, os termômetros variam entre 9°C e 17°C. No Pantanal, a máxima será de 19º; na região sudoeste, Porto Murtinho atinge 19°C ao longo do dia. No norte, a previsão é de que a temperatura já comece a se elevar gradativamente. Em Coxim, a temperatura varia entre 11°C e 23°C; e em Camapuã, entre 9°C e 20°C.