Sexta-Feira Santa será de chuva e temperaturas amenas em MS

A sexta-feira (7) Santa será de tempo instável em Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o clima chuvoso é por conta do avanço de uma frente fria oceânica, aliada a um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Com isso são esperadas chuvas, com valores acima de 50mm, nas próximas 24h.

Em Campo Grande, a mínima será de 21°C e a máxima de 25°C. Em Dourados, a máxima chega aos 28°C. No sul, Ponta Porã registra mínima de 19°C e máxima de 24°C; Iguatemi terá mínima de 20°C e máxima de 25°C.

No norte, previsão de 21°C de mínima e máxima de 28°C. No Pantanal, a mínima prevista é de 22° e a máxima é de 28°C. Em Porto Murtinho, mínima de 21°C e máxima de 27°C. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 29°C.

