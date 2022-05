Sexta-feira 13 é de tempo firme; chuvas chegam no fim de semana

A semana termina com tempo firme e sol, com nebulosidade variando por conta da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica juntamente a uma massa de ar seco que atua em grande parte do Estado – exceto para a região Oeste, que prevê chuvas de intensidade fraca nos períodos da tarde e da noite. Mesmo o dia começando friozinho, a tarde pode registrar até 31ºC. A umidade fica entre 35 e 55%. Campo Grande terá mínimas de 17ºC e máximas de 28ºC.

Já para o fim de semana, de acordo com o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), será de chuvas com intensidade variando de moderada a forte, com possibilidade de tempestades, raios, rajadas de ventos e queda de granizo.

Sábado

Possibilidade de fortes chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente no Sudoeste e Leste do Estado (com acumulados de 40mm). A instabilidade acontece por conta do avanço da frente fria que deve atingir Mato Grosso do Sul na próxima semana.

As temperaturas mínimas serão de 16°C na região Sul (Sete Quedas) e máximas de até 32°C nas regiões Nordeste e Centro-Norte (Sonora e Paranaíba). Na Capital, a previsão indica temperaturas mínimas de 20°C e máximas por volta dos 28°C.

Domingo

Para o domingo as chuvas também estarão presentes, com intensidade moderada a forte, dessa vez nas regiões Centro-Sul e Leste do Estado. Para o Norte e Leste as mínimas devem ser de 20ºC e máximas de 28ºC. No Sudoeste, em Dourados, a previsão é de 16ºC e 22ºC. Para Campo Grande, as mínimas serão de 18ºC e máxima de 22ºC, com variação por conta da nebulosidade e chuvas.

